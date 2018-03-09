В киевском парке Шевченко проходит митинг за отставку действующей власти

Около 200 человек проводят митинг в пятницу утром в парке Тараса Шевченко в центре Киева, требуя отставки действующей украинской власти.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", у подножия памятника Тарасу Шевченко активисты движения "Рух новых сил" развернули баннеры с требованием импичмента президента, отставки генпрокурора и создания Антикоррупционного суда.

Среди митингующих – представители ветеранских организаций в камуфляжной форме, а также националисты с государственными флагами Украины.

Все желающие имеют возможность озвучить свою позицию с помощью микрофона, который установлен у подножия памятника.

Собравшиеся ожидают главу государства Петра Порошенко, который традиционно в день рождения Великого Кобзаря возлагает цветы к его памятнику.

На территории, прилегающей к парку, наблюдается значительное количество правоохранителей. С четырех сторон парка установлены рамки металлоискателей, у всех желающих пройти в парк требуют документы сотрудники управления Государственной охраны.

Обстановка в парке и вокруг него спокойная.