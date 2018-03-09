У подножия памятника Тарасу Шевченко в Киеве активисты движения "Рух нових сил" развернули баннеры с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко, отставки генерального прокурора Юрия Луценко и создания антикоррупционного суда. | На территории, прилегающей к парку Шевченко в Киеве, наблюдается значительное количество правоохранителей Фото: Дмитро Реплянчук / hromadske.ua По данным "Громадського ТБ", утром полиция не пускала людей в парк Шевченко, территорию оцепили также сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной гвардии.На входах в парк установлены металлические рамки, при этом около парка собрались несколько групп людей, некоторые из них в камуфлированной форме Вооруженных сил Украины, некоторые в черной форме батальона "Донбасс" с соответствующими шевронами.Они заявили, что собрались выразить свой протест против действующей власти, в частности, против президента Украины Петра Порошенко.Корреспондент "Громадського ТБ" сообщил, что несколько групп людей перепрыгнули через забор и попали в парк.Как пишет "Интерфакс Украина", у подножия памятника Тарасу Шевченко активисты движения "Рух нових сил" развернули баннеры с требованием импичмента президента Петра Порошенко, отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко и создания антикоррупционного суда.Собравшиеся ожидают главу государства, который традиционно в день рождения Великого Кобзаря 9 марта возлагает цветы к его памятнику.ВИДЕО Видео: Громадське Телебачення / YouTube На территории, прилегающей к парку, наблюдается значительное количество правоохранителей, обстановка в настоящее время спокойная. Собравшиеся выступают со сцены в парке. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины шевченко людей парк отставки Теги: политика