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В Киеве возле памятника Шевченко проходит митинг за отставку действующей украинской власти
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09.03.2018 09:42
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У подножия памятника Тарасу Шевченко в Киеве активисты движения
"Рух нових сил" развернули баннеры с требованием импичмента
президента Украины Петра Порошенко, отставки генерального прокурора
Юрия Луценко и создания антикоррупционного суда. | На
территории, прилегающей к парку Шевченко в Киеве, наблюдается
значительное количество правоохранителей Фото: Дмитро Реплянчук /
hromadske.ua По данным "Громадського ТБ", утром полиция не пускала
людей в парк Шевченко, территорию оцепили также сотрудники Службы
безопасности Украины и Национальной гвардии.На входах в парк
установлены металлические рамки, при этом около парка собрались
несколько групп людей, некоторые из них в камуфлированной форме
Вооруженных сил Украины, некоторые в черной форме батальона
"Донбасс" с соответствующими шевронами.Они заявили, что собрались
выразить свой протест против действующей власти, в частности,
против президента Украины Петра Порошенко.Корреспондент
"Громадського ТБ" сообщил, что несколько групп людей перепрыгнули
через забор и попали в парк.Как пишет "Интерфакс Украина", у
подножия памятника Тарасу Шевченко активисты движения "Рух нових
сил" развернули баннеры с требованием импичмента президента Петра
Порошенко, отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко и
создания антикоррупционного суда.Собравшиеся ожидают главу
государства, который традиционно в день рождения Великого Кобзаря 9
марта возлагает цветы к его памятнику.ВИДЕОВидео: Громадське Телебачення / YouTube
На территории, прилегающей к парку, наблюдается значительное
количество правоохранителей, обстановка в настоящее время
спокойная. Собравшиеся выступают со сцены в парке.
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