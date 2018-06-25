Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган по состоянию на начало
25 июня набрал более 52% голосов избирателей. Эрдоган почти победил
на выборах Фото: ЕРА Главный кандидат от оппозиции Мухаррем Индже
получает 30,74%. На четвертом месте (7,37%) единственная между
кандидатов женщина, представитель правоцентристской Хорошей партии
Мераль Акшенер.24 июня прошло голосование на президентских
выборах и выборах в парламент 27-го созыва Турции.
Избирательные участки закрылись в 17.00 (время по Киеву и по
Стамбулу сейчас совпадает). По данным подсчета голосов, на
19.00 Эрдоган набирал 57,21%.Кандидатуры на пост президента Турции
выдвинуло шесть человек. После выборов Турция должна перейти к
президентской форме правления. Новый глава государства получит
расширенные полномочия – сможет самостоятельно назначать
высокопоставленных чиновников и издавать указы без одобрения
парламента. Пост премьер-министра будет упразднен.Эти изменения
закреплены в турецкой конституции по итогам референдума,
состоявшегося в апреле 2017 года.В парламентских выборах участвуют
кандидаты от Партии справедливости и развития, Республиканской
народной партии и других турецких политсил. 23 июня в Стамбуле
миллионы людей вышли на митинг в поддержку оппозиционного
кандидата Индже, сообщало издание Hurriyet. Политик и его
последователи защищают идеи основателя современного турецкого
государства Мустафы Кемаля Ататюрка. Согласно предварительным
опросам, у Индже был шанс на выход во второй тур.
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