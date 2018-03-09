Для успешного дальнейшего правления президент России нуждается оппозиции больше, чем когда-либо раньше, передает со ссылкой на .

Глава Кремля ищет "конструктивную оппозицию" - политиков,с которыми у него возможен разговор. И которые смогли бы привлечь людей на выборы своей риторикой. Они должны иметь взгляды, альтернативные кремлевским. Такой шаг необходим на фоне обеднения населения и распространения протестных настроений, считает частная разведывательная компания Stratfor.

Молодое поколение не знает другого главы государства, кроме Путина. Оно выросло в более или менее стабильной и материально обеспеченной среде. Но они имеют доступ к информации из-за рубежа и могут оценивать ситуацию более трезво, чем старшие избиратели. Именно молодое поколение является ядром протестного электората, с которым Путин должен считаться.

"В обществе увеличивается уровень бедности и социальной напряженности. Оппозиционные взгляды распространяются и, вероятно, станут еще большим бельмом на глазу у Кремля. У Путина нет выбора, как решить эти проблемы после коронации ", - говорят в Stratfor.

В том, что действующего президента переизберут на новый срок, сомнений не возникает.

"Конструктивной оппозицией" могут стать Павел Грудинин - член Компартии - и Григорий Явлинский - глава партии "Яблоко". Первый займется пенсионной реформой и борьбой с бедностью. Второй - отношениями с Западом и Украиной.

Грудинина выбрали, чтобы привлечь на выборы жителей Подмосковья, считают расследователи. Там находится "Совхоз им. Ленина", которым руководит политик. Грудинин - прежний член "Единой России", имеет дружеские связи с главой ЛДПР Владимиром Жириновским. Кремль выбрал его как одного из провластных кандидатов. Риторика изменилась, когда рейтинг Грудинина резко вырос между населения. У него нашли тайные счета за границей, не указанные в декларации. Используют другие техники "черного" пиара.

Партия Явлинского пользовалась популярностью в конце 1990-х и начале 2000-х. Его ультралиберальные позиции уступили националистической программе Путина. "Яблоко" потеряло слава. Теперь партия получает новое дыхание благодаря молодым людям, которые выступают против агрессивной политики действующей власти, коррупции и авторитаризма.

Кремль также обратил на него внимание. Осенью Путин встречался с Явлинским. Дал задание разработать альтернативную программу отношений с Украиной.

Третьего оппозиционера - Алексея Навального - вряд ли допустят в политику. За последнее время он открыл десятки офисов своего Фонда борьбы с коррупцией в России. Он полезен Кремлю, так как создает протестное движение, но не несет угрозы власти. Навальный и его команда могут даже отсидеть некоторое время в тюрьме - пока не успокоится ситуация с выборами. Таким образом не смогут организовать протесты и помешать Кремлю.

Stratfor - американская частная компания, которая занимается сбором разведданных по геополитическим вопросам, и их освещением. Основана в 1996 году в Остине, штат Техас. Основатель - Джордж Фридман, знаток по прогнозированию и анализу геополитических ситуаций.

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