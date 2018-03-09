СБУ представит архивные документы, раскрывающие факты обустройства в Каневе могилы Тараса Шевченко

Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины представит очередные рассекреченные документы, раскрывающие малоизвестные страницы жизни Тараса Шевченко, а также исследователей его жизненного пути.

Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужбы передадут в Каневский музей Тараса Шевченко материалы, касающиеся знаковой для Украины фигуры Владимира Науменко - выдающегося ученого, культурного и общественного деятеля, который сделал большой вклад в сохранение и популяризацию творчества и памяти Великого Кобзаря. В.Науменко был арестован и расстрелян вместе с другими жертвами большевизма.

"Обнародованные документы также проливают свет на интересные факты создания портрета Шевченко художником Ильей Репиным и обустройства в Каневе могилы Кобзаря", - отмечается в сообщении.