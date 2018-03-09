О задержании главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана стало известно 8 марта. Предположительно, он имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" Фото: strana.ua "Информации о месте избрания Владимиру Рубану меры пресечения пока нет. Сейчас он находится в СИЗО в городе Мариуполе", – сказал Чернокожа.8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По словам генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было случайным.По информации газеты "Факты", сотрудники СБУ обыскали дом жены Рубана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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