В Украине есть 855 городов-призраков, а 902 населённых пункта названы с ошибкой. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о принципах административно-территориального устройства Украины №8051 от 22 февраля 2018 года.

Такая ситуация порождает ряд проблем, в основе которых лежит несоответствие существующего положения вещей сферы административно-территориального устройства и построения системы местного самоуправления во многих регионах Украины положениям Конституции Украины, — сообщает Я и Закон. Основным Законом Украины установлено, что систему административно-территориального устройства Украины составляют: Автономная Республика Крым, области, районы, города, районы в городах, поселки и села. Однако, де-факто на территории Украины существуют 885 поселков городского типа, существование которых не предусмотрено Конституцией Украины, информирует svodka.net.

По данным проведенной Комитетом Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления проверки 12 110 официальных бланков местных советов установлено 324 факта ошибочных названий сельских, поселковых и городских советов, 902 случая ошибок в названиях населенных пунктов.

Выявлено 566 населенных пунктов, определение категорий которых осуществлено с нарушением законодательства, 42 населенных пункта вообще отсутствуют в официальном учете, 54 населенных пункта, которые официально учитываются, на местном уровне не значатся, 81 локальный совет перенёс свой административный центр.

Местные советы, в названиях которых допущены ошибки, имеют свидетельства о государственной регистрации юридического лица с названием, официально не учитывается, получили разрешения от разрешительной системы МВД на изготовление печатей и в результатеиспользуют официальные бланки и печати с ошибками в названиях.

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Указанные ошибки также присутствуют в документах граждан — паспортах, свидетельствах о рождении, документах о праве наследования и праве собственности на землю, недвижимость, договорах купли-продажи, дарения и др.

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