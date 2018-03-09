Акция ко дню рождения украинского поэта Тараса Шевченко будет
действовать на двух станциях метро – "Тараса Шевченко" (с 10.00 по
11.30) и "Майдан Незалежности" (с 12.00 по 14.00). В киевском метро
проведут акцию ко дню рождения Шевченко Фото: КП "Київський
метрополітен" / Facebook Акция будет действовать на двух станциях –
"Тараса Шевченко" (с 10.00 по 11.30) и "Майдан Незалежности" (с
12.00 по 14.00)."Если же вы растеряетесь и не вспомните продолжение
строки "Мені тринадцятий минало..." или иного любимого
стихотворения – не беда. Вам подарят открытку с поэзией, которую вы
сможете прочитать и изучить до следующего года, чтобы пройти через
турникет", – говорится в сообщении.Сегодня исполняется 204 года со
дня рождения Шевченко.
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