Акция ко дню рождения украинского поэта Тараса Шевченко будет действовать на двух станциях метро – "Тараса Шевченко" (с 10.00 по 11.30) и "Майдан Незалежности" (с 12.00 по 14.00). В киевском метро проведут акцию ко дню рождения Шевченко Фото: КП "Київський метрополітен" / Facebook Акция будет действовать на двух станциях – "Тараса Шевченко" (с 10.00 по 11.30) и "Майдан Незалежности" (с 12.00 по 14.00)."Если же вы растеряетесь и не вспомните продолжение строки "Мені тринадцятий минало..." или иного любимого стихотворения – не беда. Вам подарят открытку с поэзией, которую вы сможете прочитать и изучить до следующего года, чтобы пройти через турникет", – говорится в сообщении.Сегодня исполняется 204 года со дня рождения Шевченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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