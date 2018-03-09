|В США заявили, что их подводные лодки "способны уничтожить Россию" в случае необходимости
|09.03.2018 09:58
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Пентагон заверил, что США способны ответить на любую угрозу со стороны РоссииПредседатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Гайтен заявил, что американские подводные лодки "способны уничтожить Россию, если примут такое решение".
Фото: afp.com
Об этом он заявил во время бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам в среду, сообщает "Голос Америки".
" Они (русские - ред.) Не могут ничего сделать, кроме массированной атаки против нашей страны, которую мы не смогли бы ответить. Кстати, они не знают, где расположены наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем этим курсом ", - добавил он.
Ранее руководители Минобороны США обратились к России с коротким оговоркой, отметив, что Вашингтон по-прежнему способен ответить, независимо от того, какие Москва располагает ядерные вооружения.
Министерство обороны США знакомый с заявлением президента РоссииВладимира Путина о якобы наличии в России оружия, способного гарантированно преодолевать систему противоракетной обороны.
Как известно, президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию заявил о новой стратегическое оружие - крылатую ракету с ядерной установкой .