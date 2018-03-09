Пентагон заверил, что США способны ответить на любую угрозу со стороны России

Об этом он заявил во время бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам в среду, сообщает "Голос Америки".

" Они (русские - ред.) Не могут ничего сделать, кроме массированной атаки против нашей страны, которую мы не смогли бы ответить. Кстати, они не знают, где расположены наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем этим курсом ", - добавил он.

Ранее руководители Минобороны США обратились к России с коротким оговоркой, отметив, что Вашингтон по-прежнему способен ответить, независимо от того, какие Москва располагает ядерные вооружения.

Министерство обороны США знакомый с заявлением президента России Владимира Путина о якобы наличии в России оружия, способного гарантированно преодолевать систему противоракетной обороны.