В четверг, 8 марта, правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом стало известно "" из информированных источников, передает .

Фото: Страна.ua

Они передали редакции фотографию Рубана, на руках которого надеты наручники. По их сведениям, руководителя "Офицерского корпуса" взяли на линии разграничения с т. н. "ДНР" – в одном из пунктов пропуска Донецкой области.

Как утверждает собеседник "Страны" в силовых структурах, в настоящее время задержанный Рубан доставлен в Мариупольское СИЗО.

Официальных сообщений о подозрениях в его адрес на момент подготовки этой публикации еще не объявлялось.

В то же время в распоряжении редакции оказалась видеозапись процесса документирования задержания Рубана.

Из нее следует, что случай произошел на одном из блокпостов, над которым развевается украинский флаг. На записи запечатлен стоящий боком к видеокамере глава "Офицерского корпуса".

Напротив него выгруженная на асфальт мебель – шкафы, столы, – на которых разложен целый запас вооружения. Параллельно один из силовиков в камуфляже ведет осмотр багажника белого микроавтобуса.















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