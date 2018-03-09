|Задержание переговорщика Рубана: появились первые подробности (фото, видео)
|09.03.2018 10:00
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В четверг, 8 марта, правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом стало известно "" из информированных источников, передает .
Фото: Страна.ua
Они передали редакции фотографию Рубана, на руках которого надеты наручники. По их сведениям, руководителя "Офицерского корпуса" взяли на линии разграничения с т. н. "ДНР" – в одном из пунктов пропуска Донецкой области.
Как утверждает собеседник "Страны" в силовых структурах, в настоящее время задержанный Рубан доставлен в Мариупольское СИЗО.
Официальных сообщений о подозрениях в его адрес на момент подготовки этой публикации еще не объявлялось.
В то же время в распоряжении редакции оказалась видеозапись процесса документирования задержания Рубана.
Из нее следует, что случай произошел на одном из блокпостов, над которым развевается украинский флаг. На записи запечатлен стоящий боком к видеокамере глава "Офицерского корпуса".
Напротив него выгруженная на асфальт мебель – шкафы, столы, – на которых разложен целый запас вооружения. Параллельно один из силовиков в камуфляже ведет осмотр багажника белого микроавтобуса.