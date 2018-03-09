В центре Киева протестующие прорвались внутрь парка Шевченко. Полиция не успела вмешаться. Участники акции планируют помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы к памятнику Кобзарю, передает «Информатор».

Периметр парка оцеплен бойцами Нацгвардии, все парковые дорожки и входы перекрыты забором.

Утром 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, полиция не пускала людей на территорию парка Шевченко, передает «Громадське». Возле входов стоят несколько десятков мужчин, иногда спорят с полицией, пытаясь попасть на территорию.

Позже СМИ сообщили, что около 40 человек зашли в парк в обход металлоискателей и рамок. Сейчас пропускают только силовиков и журналистов, которые были аккредитованы на мероприятия.

В то же время те, кто прошел в обход рамок, устроили акцию под памятником Шевченко.

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