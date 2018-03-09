Водитель и пассажир погибли на месте. Другие четыре пассажира госпитализированы в больницы в Перемышле и СЯНКИ

В автобусе находилось шесть человек. Водитель и пассажир погибли на месте. Другие четыре пассажира госпитализированы в больницы в Перемышле и СЯНКИ, - сообщает Nowiny24.

Фото: nowiny24.pl

Наиболее тяжело пострадавшего доставили в больницу вертолетом.

Фото: nowiny24.pl

Водитель грузовика, 42-летний локальный житель не пострадал, как утверждается, он был трезв.

Фото: nowiny24.pl

Граждане Украины, которые ехали этим автобусом, работали на реконструкции моста в соседней Старой Бирч. Они не достигли места назначения около 500 метров.