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В Польше автобус с украинскими попал в ДТП, есть погибшие
09.03.2018 10:06
В Польше автобус с украинскими попал в ДТП, есть погибшие
Водитель и пассажир погибли на месте. Другие четыре пассажира госпитализированы в больницы в Перемышле и СЯНКИ
По дороге в Перемышль автомобиль Ford с Украинской неожиданно съехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом, два человека погибли.
В Польше автобус с украинскими попал в ДТП, есть погибшие Фото:nowiny24.pl

В автобусе находилось шесть человек. Водитель и пассажир погибли на месте. Другие четыре пассажира госпитализированы в больницы в Перемышле и СЯНКИ, -  сообщает Nowiny24.

Фото: nowiny24.pl

Наиболее тяжело пострадавшего доставили в больницу вертолетом.

Фото: nowiny24.pl

Водитель грузовика, 42-летний локальный житель не пострадал, как утверждается, он был трезв.

Фото: nowiny24.pl

Граждане Украины, которые ехали этим автобусом, работали на реконструкции моста в соседней Старой Бирч. Они не достигли места назначения около 500 метров.

Напомним, что 4 марта  в многоквартирном доме в Познани, на западе Польши, произошел взрыв газа . 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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