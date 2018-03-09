|В Польше автобус с украинскими попал в ДТП, есть погибшие
|09.03.2018 10:06
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Водитель и пассажир погибли на месте. Другие четыре пассажира госпитализированы в больницы в Перемышле и СЯНКИПо дороге в Перемышль автомобиль Ford с Украинской неожиданно съехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом, два человека погибли.
Фото:nowiny24.pl
В автобусе находилось шесть человек. Водитель и пассажир погибли на месте. Другие четыре пассажира госпитализированы в больницы в Перемышле и СЯНКИ, - сообщает Nowiny24.
Фото: nowiny24.pl
Наиболее тяжело пострадавшего доставили в больницу вертолетом.
Фото: nowiny24.pl
Водитель грузовика, 42-летний локальный житель не пострадал, как утверждается, он был трезв.
Фото: nowiny24.pl
Граждане Украины, которые ехали этим автобусом, работали на реконструкции моста в соседней Старой Бирч. Они не достигли места назначения около 500 метров.
Напомним, что 4 марта в многоквартирном доме в Познани, на западе Польши, произошел взрыв газа .
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