Часть митингующих покинула парк Шевченко в Киеве, чтобы навестить в больнице нардепа Левченко

Часть митингующих направилась от парка Тараса Шевченко в центре Киева в сторону станции метро "Лукьяновская", чтобы навестить в больнице народного депутата Украины Юрия Левченко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в колонне, выдвинувшейся из парка, около 60 человек.

Активист, выступающий у подножия памятника Тарасу Шевченко, призвал остальных участников митинга не расходиться, пообещав, что те, которые отлучились, вернутся до 11.00.

Обстановка в парке спокойная. Многие горожане приходят с цветами, некоторые декламируют стихи Великого Кобзаря.

Правопорядок по-прежнему обеспечивает значительное количество правоохранителей.

Как сообщалось, с утра пятницы около 200 человек проводят митинг в парке Тараса Шевченко, требуя отставки действующей украинской власти.