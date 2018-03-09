На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара не изменился по сравнению со средой 7 марта составил 26,32 гривны за доллар (средняя продажа).

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По состоянию на 8:30 пятницы, 9 марта, покупатели выставляли заявки в среднем по 26,23 гривен за доллар, продавцы — на уровне 26,32, информирует svodka.net.

Важно добавить, что объем предложений покупателей на 19,16 % выше объема предложений продавцов.

В то же время, официальный курс гривны (курс НБУ) на 9 марта установлен на уровне 26,09 гривны за доллар.

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Напомним, в среду гривна на межбанке выросла в цене на 26 копеек по сравнению со вторником. Курс покупки составлял 26,05 гривны за доллар на момент закрытия межбанка. Курс доллара снизился. Котировки продажи — 26,01.

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