|
Кива: Последнее время в кино ходить начал, так мне иногда бывает стыдно после сеансов – реву, как корова
|
09.03.2018 10:14
|
Экс-советник министра внутренних дел, руководитель Социалистической
партии Украины Илья Кива в интервью основателю издания "ГОРДОН"
Дмитрию Гордону рассказал, что чем старше он становится, тем
слезливее. Кива назвал себя романтиком Фото: Ростислав Гордон /
Gordonua.com Отвечая на вопрос, способен ли он заплакать, политик
ответил: "И чем старше становлюсь, тем чаще это
случается. Последнее время в кино ходить начал, так мне иногда
бывает стыдно после сеансов... Слушайте, реву, как корова
какая-то!"С 10 декабря 2014 года Кива работал заместителем
начальника милиции Донецкой области, а с 30 июня 2015 года –
Херсонской. В октябре 2015 года Кива был назначен
главой департамента противодействия
наркопреступности Нацполиции Украины. В мае 2016-го он
был уволен из Нацполиции, 11 октября 2016 года был назначен
советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. 8 июля
2017 года Кива возглавил Социалистическую партию Украины.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира