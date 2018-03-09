Экс-советник министра внутренних дел, руководитель Социалистической партии Украины Илья Кива в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что чем старше он становится, тем слезливее. Кива назвал себя романтиком Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Отвечая на вопрос, способен ли он заплакать, политик ответил: "И чем старше становлюсь, тем чаще это случается. Последнее время в кино ходить начал, так мне иногда бывает стыдно после сеансов... Слушайте, реву, как корова какая-то!"С 10 декабря 2014 года Кива работал заместителем начальника милиции Донецкой области, а с 30 июня 2015 года – Херсонской. В октябре 2015 года Кива был назначен главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины. В мае 2016-го он был уволен из Нацполиции, 11 октября 2016 года был назначен советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. 8 июля 2017 года Кива возглавил Социалистическую партию Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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