АТО: Боевики совершили три обстрелы, погиб один воин ​​ВСУ Боевики в Донбассе применяли гранатометы, минометы и пулеметы, сообщили в пресс-центре штаба АТО За прошедшие сутки агрессор провел три обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня погиб один украинский военнослужащий. Фото: Укринформ Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, - сообщает пресс-центр штаба АТО. На Луганском направлении враг вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитниках Луганского. На Донецком направлении укрепления ВСУ неподалеку Авдеевки оккупанты обстреляли из 82-мм минометов. Напомним, штаб АТО зафиксировал один обстрел позиций Украинский войск от начала суток 8 марта. Впоследствии, штаб АТО сообщил о задержании двух украинских военных , которые открыли огонь возле города Славянск Донецкой области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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