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АТО: Боевики совершили три обстрелы, погиб один боец ​​ВСУ
09.03.2018 10:14
АТО: Боевики совершили три обстрелы, погиб один воин ​​ВСУ
Боевики в Донбассе применяли гранатометы, минометы и пулеметы, сообщили в пресс-центре штаба АТО
За прошедшие сутки агрессор провел три обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня погиб один украинский военнослужащий.
АТО: Боевики совершили три обстрелы, погиб один боец ​​ВСУ Фото: Укринформ

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, -  сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитниках Луганского.

На Донецком направлении укрепления ВСУ неподалеку Авдеевки оккупанты обстреляли из 82-мм минометов.

Напомним, штаб АТО зафиксировал один обстрел позиций Украинский войскот начала суток 8 марта. 

Впоследствии, штаб АТО сообщил о задержании двух украинских военных , которые открыли огонь возле города Славянск Донецкой области.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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