|АТО: Боевики совершили три обстрелы, погиб один боец ВСУ
|09.03.2018 10:14
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Боевики в Донбассе применяли гранатометы, минометы и пулеметы, сообщили в пресс-центре штаба АТОЗа прошедшие сутки агрессор провел три обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня погиб один украинский военнослужащий.
Фото: Укринформ
Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, - сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении враг вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитниках Луганского.
На Донецком направлении укрепления ВСУ неподалеку Авдеевки оккупанты обстреляли из 82-мм минометов.
Напомним, штаб АТО зафиксировал один обстрел позиций Украинский войскот начала суток 8 марта.
Впоследствии, штаб АТО сообщил о задержании двух украинских военных , которые открыли огонь возле города Славянск Донецкой области.
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