В столице прогнозируют большое половодье.

В Государственном агентстве водных ресурсов Украины призывают городские власти заранее подготовиться к возможному наводнению, которого не было в столице последние восемь лет, передает со ссылкой на .

"На сегодняшний день уровень снежного покрова в районе столицы составляет 31 сантиметр. Это превышает на 150% существующую норму воды, которая есть в снегу. И когда все начнет таять, есть большая опасность подтоплений, ведь грунт промерз незначительно, и вода будет попадать в притоки Днепра и накапливаться в Киевском и Каневском водохранилищах. Мы определили три рисковые локации в городе, которые может подтопить во время половодья в столице. Это Русановские сады, Осокорки и Корчеватое", говорят эксперты агентства.

Сейчас разрабатывают спецрежим работы гидроэлектростанций, которые будут пропускать планово через себя всю воду, чтобы избежать крупных подтоплений.

Пик паводка на Днепре в районе ожидается 15 апреля.

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