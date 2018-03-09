Глава «Офицерского корпуса» и товарищ кума Путина Виктора Медведчука Владимир Рубан находится в следственном изоляторе в Мариуполе.

Об этом сообщил представитель пресс-службы главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Александр Чернокожа «Громадському радіо».

«Информации о месте избрания Владимиру Рубану меры пресечения пока нет. Сейчас он находится в СИЗО в городе Мариуполе», – сказал Чернокожа.

Напомним, Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. По предварительным данным, задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку «запрещенного товара». Вскоре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание Рубана.

Как сообщает волонтер Мирослав Гай, Рубан был задержан в 9.15 на пункте пропуска, когда пытался перевезти громадный запас оружия с оккупированной территории в Украину. По информации волонтера, переговорщика передали в СБУ.

«Под видом переселенца, этот «генерал» пытался провезти целый запас оружия, которое было в мебели», — написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука на странице в Facebook.

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