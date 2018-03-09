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Лавров заявил, что Россия готова помочь с расследованием отравления Скрипаля в Великобритании
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09.03.2018 10:22
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Москва готова помогать расследованию отравления бывшего офицера
российской разведки Сергея Скрипаля в Великобритании, если со
стороны британских властей поступит соответствующее предложение,
заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров: Если
действительно нужна помощь со стороны России, то мы будем
готовы рассмотреть такую возможность Фото: ЕРА По словам Лаврова,
Россия готова помочь, если со стороны властей Великобритании
поступит соответствующее предложение, если есть заинтересованность
в содействии РФ "тому или иному расследованию, будь то
отравление каких-то подданных Великобритании, будь то слухи
о вмешательстве в дела США в ходе предвыборной
кампании, будь то любые другие вопросы".Министр иностранных дел
России также сообщил, что "если действительно нужна помощь
со стороны России, то мы будем готовы рассмотреть такую
возможность, если у нас действительно есть соответствующие
данные".4 марта 2018 года в Солсбери в бессознательном
состоянии были найдены Скрипаль и его дочь. В полиции и
разведке Британии считают, что произошла попытка убийства, к
которой причастны россияне, сообщило издание The Times.Министр
иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет
жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в
возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности
РФ к инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской
разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о
российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена
шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же
обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю
предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион
приобрел в 2011 году.
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