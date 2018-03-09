Москва готова помогать расследованию отравления бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля в Великобритании, если со стороны британских властей поступит соответствующее предложение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров: Если действительно нужна помощь со стороны России, то мы будем готовы рассмотреть такую возможность Фото: ЕРА По словам Лаврова, Россия готова помочь, если со стороны властей Великобритании поступит соответствующее предложение, если есть заинтересованность в содействии РФ "тому или иному расследованию, будь то отравление каких-то подданных Великобритании, будь то слухи о вмешательстве в дела США в ходе предвыборной кампании, будь то любые другие вопросы".Министр иностранных дел России также сообщил, что "если действительно нужна помощь со стороны России, то мы будем готовы рассмотреть такую возможность, если у нас действительно есть соответствующие данные".4 марта 2018 года в Солсбери в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь. В полиции и разведке Британии считают, что произошла попытка убийства, к которой причастны россияне, сообщило издание The Times.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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