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Без макіяжу, зате з "новим" волоссям: Регіна Тодоренко здивувала змінами образу (ФОТО)
09.03.2018 10:27


Відома телеведуча Регіна Тодоренко, яка отримала популярність серед глядачів завдяки тревел-шоу "Орел и Решка", зараз працює на російському телеканалі у програмі "Мейкапери", втім, продовжує тішити фанів розповідями про життя та світлинами у своєму Інстаграмі.

Напередодні зірка здивувала змінами іміджу: на світлині, яку Регіна опублікувала у Інстаграмі, вона позує без макіяжу і, схоже, пофарбована у темно-русявий відтінок.

"Говорять, що завтра важливе свято", - жартома натякнула Тодоренко на 8 березня.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 7 Бер 2018 р. о 7:34 PST


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