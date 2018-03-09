|Без макіяжу, зате з "новим" волоссям: Регіна Тодоренко здивувала змінами образу (ФОТО)
|09.03.2018 10:27
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Відома телеведуча Регіна Тодоренко, яка отримала популярність серед глядачів завдяки тревел-шоу "Орел и Решка", зараз працює на російському телеканалі у програмі "Мейкапери", втім, продовжує тішити фанів розповідями про життя та світлинами у своєму Інстаграмі.
Напередодні зірка здивувала змінами іміджу: на світлині, яку Регіна опублікувала у Інстаграмі, вона позує без макіяжу і, схоже, пофарбована у темно-русявий відтінок.
"Говорять, що завтра важливе свято", - жартома натякнула Тодоренко на 8 березня.
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