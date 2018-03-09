В случае с Сирией все кончится точно так, весь вопрос — сколько еще людей там погибнет

Все заморские войны идут по одному сценарию:, информирует svodka.net.

1) Сейчас мы быстренько поможем хорошим туземцам победить плохих.

2) Сейчас мы пошлем еще немного войск — и папуасы разбегутся!

3) Надо отомстить за наших погибших и покарать виновных! Пошлем еще войск и уж точно покажем им, что такое наша мощь!

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4) Еще больше войск!

5) Теперь-то уж мы точно не можем уйти — столько жертв! Пошлем еще войска и додавим!

6) Это наступление будет решительным и окончательным!

7) Еще войск! Нас не сломить, мы сильнее!

8) Пора все-таки уходить, жертв очень много и смысла никого.

9) Мы уходим непобежденными, показав всем силу нашего оружия!

10) Преступных организаторов войны, которая стоила нам столько бессмысленных жертв — к ответу! Это наш позор и такого не должно повториться!

В случае с Сирией все кончится точно так, весь вопрос — сколько еще людей там погибнет.

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