В четвертьфинальном матче украинка Марта Костюк обыграла представительницу Словении Далилу Якупович со счетом 6:3, 7:5. Костю вышла в полуфинал Фото: ЕРА 15-летняя украинка расправилась с представительницей Словении Далилой Якупович со счетом 6:3, 7:5.За выход в конец турнира Костюк поборется со словачкой Анной-Каролиной Шмидловой.В первом раунде украинка обыграла спортсменку из Польши Урсулу Радванску, а в 1/8 разгромила китаянку Фан Ин Сюнь со счетом 6:1 6:2.Призовой фонд соревнований в Чжухае составляет $60 тыс.В юниорском рейтинге ITF Костюк занимает пятую позицию, в рейтинге Женской теннисной ассоциации – 185-ю. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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