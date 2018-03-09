В четвертьфинальном матче украинка Марта Костюк обыграла
представительницу Словении Далилу Якупович со счетом 6:3, 7:5.
Костю вышла в полуфинал Фото: ЕРА 15-летняя украинка расправилась с
представительницей Словении Далилой Якупович со счетом 6:3, 7:5.За
выход в конец турнира Костюк поборется со словачкой Анной-Каролиной
Шмидловой.В первом раунде украинка обыграла спортсменку из
Польши Урсулу Радванску, а в 1/8 разгромила китаянку Фан Ин
Сюнь со счетом 6:1 6:2.Призовой фонд соревнований в Чжухае
составляет $60 тыс.В юниорском рейтинге ITF Костюк
занимает пятую позицию, в рейтинге Женской теннисной
ассоциации – 185-ю.
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