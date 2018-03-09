10 предметов, которые категорически запрещено выбрасывать в
канализацию По теме:
Часто люди не задумываясь смывают в канализацию что ни
попадя и совершенно не подозревают о последствиях. А знаете ли вы
наверняка, какие предметы ни в коем случае не должны там
оказаться?
Советуем прочитать и запомнить этот список раз и навсегда,
пишет
со ссылкой на .
В этой статье мы расскажем вам, что запрещено выбрасывать в
канализацию и к каким последствиям это может привести.
Рис и макароны
Макароны и рис со временем разбухают и приобретают гораздо
больший объем. А на то, чтобы они растворились в воде, нужно очень
много времени, следовательно засор гарантирован.
Яичная скорлупа
Люди думают, что если скорлупу раскрошить на мелкие части, то из-за
их острых краев она не застрянет, однако это совсем не так.
Маленькие кусочки склеиваются с другими, более крупными, образуя
при этом скопления больших размеров, которые становятся со временем
все больше и в итоге непременно приводят к засору.
Мука
Если вы знакомы с клейстером, то наверняка знаете, что его основные
составляющие — это мука и вода. Теперь представьте себе, что такой
«клейстер» образовался в трубе и в него попадают еще и другие
составляющие, которые в итоге превратятся в засор.
Медикаменты
Некоторые люди, предполагая, что лекарства легкорастворимы и не
поспособствуют засору, запросто выбрасывают их в канализацию.
Однако, не растворяясь в жидкости, они насыщают собой воду и тем
самым отравляют ее. Фильтры для воды могут очистить ее от различных
осадков и микроорганизмов, но распространяющиеся в воде лекарства
никакие фильтры поймать не смогут.
Волосы
Волосы, особенно густые и длинные, — главная и самая частая причина
засоров труб в ванной комнате. Застряв в сливе, они часто образуют
комок, потому что все запутывается в них. Поэтому, в очередной раз
очистив свою расческу от волос, лучше выбросите их в мусорное ведро
и расчесывайтесь, перед тем как пойти в душ, чтобы как можно меньше
волос оказалось в сливе.
Различные наклейки с фруктов, банок
Даже если наклейки очень маленькие, обязательно стоит их выбросить
в мусорное ведро, а не позволять оказаться канализации. Все потому,
что на них нанесен клей, а сами они сделаны из материалов, которые
растворяются очень долго.
Строительный мусор
Независимо от происхождения, его категорически запрещено смывать,
даже если это совсем мелкие крошки или камушки. Это правило
распространяется и на габаритные материалы, и на сыпучие. Если
крупные куски образуют собой засор, то мелкие следом оседают на них
и на стенках труб, что со временем приводит к еще более серьезным
проблемам.
Презервативы
На первый взгляд они совершенно безобидны, однако стоит помнить,
что презервативы сделаны из латекса, который не разлагается. Также
они могут растягиваться и цепляться за стенки труб, закрывая
просвет. К тому же презерватив может наполниться воздухом, водой
или каким-либо мусором, в результате чего образуется серьезная
пробка, от которой не так просто избавиться.
Окурки
Вред состоит том, что фильтр сигареты синтетический, он разбухает
и, что еще хуже, не разлагается. В окурке остаются различные
вредные вещества, такие как смолы и никотин, которые легко попадают
в воду и отравляют ее.
Средства женской гигиены
Всем известно, что такие вещи созданы для того, чтобы впитывать
влагу, а значит, могут сильно разбухать в воде и образовывать
большую пробку, что чревато серьезными засорами.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира