Депутата Верховной Рады Юрия Левченко (партия «Свобода») избили в центре Киеве.

Об этом сообщил его однопартиец, депутат Киевского горсовета Святослав Кутняк в , пишет издание Левый Берег.

«Только что на улице Половецкой 25-27, где мы вместе с громадой с полчетвертого утра противостояли кличковским титушкам из благоустройства, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку, наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко», — заявил Кутняк.

После избиения Левченко доставили в одну из киевских больниц для обследования.

Участок на Половецкой улице передан торговому представительству Таджикистана, которое планирует построить здесь высотное здание. Но проблема в том, что сейчас там находятся гаражи местных жителей, которые категорически против строительства.

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