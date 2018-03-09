|В Windows 10 появится новый режим
|09.03.2018 10:37
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Новый режим S Mode предлагает возможности Windows 10 S без переустановки системы. Ключевой его особенностью является ограничение на установку приложений из сторонних источников.
Компания Microsoft подтвердила, что в Windows 10 будет добавлен режим S Mode. Об этом заявил Джо Бельфиоре на собственной Twitter-странице. Он является ответственным в Microsoft за систему Windows и браузер Edge, информирует svodka.net.
Известно, что новый режим предлагает пользователю возможности Windows 10 S без переустановки системы. При этом его ключевой особенностью является ограничение на установку приложений из сторонних источников.
Брать их можно будет исключительно из фирменного магазина
Microsof
Также нельзя будет поменять поисковую систему. Использовать можно будет лишь Bing, или же вручную открывать сайт нужного поиска и вводить запрос.
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Режим S Mode рассчитан преимущественно для маломощных компьютеров, от которых пользователи ожидают стабильной работы.
Ранее сообщалось, что хакеры из группировки CODEX взломали все пять уровней защиты Windows 10.
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