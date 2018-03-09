Новый режим S Mode предлагает возможности Windows 10 S без переустановки системы. Ключевой его особенностью является ограничение на установку приложений из сторонних источников.

Компания Microsoft подтвердила, что в Windows 10 будет добавлен режим S Mode. Об этом заявил Джо Бельфиоре на собственной Twitter-странице. Он является ответственным в Microsoft за систему Windows и браузер Edge, информирует svodka.net.

Известно, что новый режим предлагает пользователю возможности Windows 10 S без переустановки системы. При этом его ключевой особенностью является ограничение на установку приложений из сторонних источников.

Брать их можно будет исключительно из фирменного магазина Microsof

В случае, если пользователь будет пытаться установить приложение через файл с расширением .exe, то система будет выдавать оповещение об ошибке.

Также нельзя будет поменять поисковую систему. Использовать можно будет лишь Bing, или же вручную открывать сайт нужного поиска и вводить запрос.

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Режим S Mode рассчитан преимущественно для маломощных компьютеров, от которых пользователи ожидают стабильной работы.

Ранее сообщалось, что хакеры из группировки CODEX взломали все пять уровней защиты Windows 10.

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