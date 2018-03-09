Украинская певица Оля Полякова к Международному женскому дню
выпустила клип на песню "Мама". Видео она разместила на своем
канале в YouTube. "В песнях и клипах, на концертах и телешоу
поклонники певицы привыкли видеть Суперблондинку яркой и очень
эмоциональной. Но мало кто знает, какая Оля Полякова вне сцены,
какой она может быть "домашней и уютной", – говорится в описании
клипа. В ролике снялись мама Оли Поляковой и дочери певицы – Маша и
Алиса. | Полякова посвятила клип маме Скриншот: Оля Полякова
/ YouTube видео Видео: Оля
Полякова / YouTube