Украинская певица Оля Полякова к Международному женскому дню выпустила клип на песню "Мама". Видео она разместила на своем канале в YouTube. "В песнях и клипах, на концертах и телешоу поклонники певицы привыкли видеть Суперблондинку яркой и очень эмоциональной. Но мало кто знает, какая Оля Полякова вне сцены, какой она может быть "домашней и уютной", – говорится в описании клипа. В ролике снялись мама Оли Поляковой и дочери певицы – Маша и Алиса. | Полякова посвятила клип маме Скриншот: Оля Полякова / YouTube видео Видео: Оля Полякова / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки полякова оля видео youtube клип Теги: новости