Перед тем, как историю с отравлением Скрипаля начали освещать крупные телеканалы, она появилась в газетах, на новостных сайтах, нишевых либеральных СМИ наподобие «Дождя» и «Эха Москвы», а также на канале «Россия-24», который имеет сравнительно небольшую аудиторию.

В течение нескольких дней подконтрольные российским властям СМИ молчали об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим ядом, однако в среду вечером молчание было прервано, информирует svodka.net.

Комментарий ведущего программы «Время» на «Первом канале» Кирилла Клейменова был похож на завуалированную угрозу в адрес всякого, кто подумывает о карьере британского шпиона.

«Я […] не желаю никому смерти. Но исключительно из педагогических целей для всех, кто мечтает о подобной карьере, хотел бы выступить с предостережением», — прокомментировал Клейменов дело об отравлении Скрипаля.

«Профессия предателя — одна из самых опасных в мире. По статистике, намного более опасная, чем наркокурьер. Очень редко те, кто ее избрали, доживали в спокойствии и умиротворении до почтенных седин», — продолжил ведущий «Первого канала».

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«Алкоголизм и наркомания, стресс, тяжелое нервное расстройство и депрессия — неизбежные профессиональные заболевания предателя», — предупредил Клейменов.

Телеведущий дал еще один совет «предателям родины» или тем, кто «просто ненавидит свою страну в свободное от работы время».

«В качестве дальнейшей страны проживания не выбирайте Англию», — предостерег он.

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«Что-то там не то. Может, климат. Но слишком много в последние годы там странных происшествий с тяжелым исходом — люди вешаются, травятся, разбиваются на вертолетах и выпадают из окон в промышленных масштабах», — иронизирует Клейменов.

Комментарии ведущего программы «Время» выделялись между остальных новостных выпусков российского телевидения, которые следовали обычной в подобных случаях линии — отрицания обвинений в адрес России в с интонацией показного недоумения.

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