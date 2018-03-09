В Эквадоре один из очевидцев снял в небе загадочное явление. Странный сгусток желтого света завис низко над поверхностью земли и уходил очень большой воронкой вверх, рассеиваясь при этом в вышине. Запись была сделана 3-го марта. Оператор проезжал близко на автомобиле. Природа это феномена неизвестна до настоящего времени.

Видео в интернете набрало очень много просмотров. Им заинтересовались и уфологи, и ученые. Первые предполагают, что это межпространственный портал или результат деятельности инопланетян. Вторые убеждены, что на кадрах запечатлено редкое атмосферное явление, которое связано с солнечным светом и облаками. Впоследствии стало известно, что «аномалия» постепенно рассеялась и исчезла.

Уфологи утверждают, что число запечатлеваемых в небе аномальных явлениий существенно увеличилось в последние годы, хотя не исключено, что люди их просто стали чаще снимать на видео и фото. Возможно, это является результатом «подготовки» Земли к смене полюсов.

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