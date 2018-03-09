Представители политических сил Свобода, Правый сектор и Национальный корпус собираются блокировать дипломатические учреждения России в Украине в день выборов президента РФ. Об этом говорится в совместном заявлении партий.

«В этот день — в четвертую годовщину аннексии Крыма — в дипломатических представительствах государства-агрессора в Украине (в Киеве, Харькове, Одессе и Львове) с 8:00 до 20:00 Москва планирует провести голосование, а люди с паспортами РФ, которые временно находятся в Украине, — принять участие в этом фарсе», — заявляют националисты, подчеркивая, что «считают недопустимым это с точки зрения здравого смысла и морали», информирует svodka.net.

«Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Именно следовательно украинские националисты не допустят в Украине голосования за президента Московии», — говорится в сообщении.

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