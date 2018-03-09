Операция по задержанию руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана готовилась давно. Следующей «жертвой» может стать руководитель организации «Украинский выбор», представитель Украины на переговорах в Минске Виктор Медведчук.

Такое мнение выразил украинский журналист Петр Шуклинов. На своей странице в Facebook он поделился инсайдом и сделал интересный прогноз.

«Взяли Рубана. Сегодня брифинг главы Службы Грицака. По моему мнению, это — первый шаг. А следующий — дикое животное, которое решило осудить журналистов за съемку своих полетов к другому животному в Москву», — с интригой написал Шуклинов, имея ввиду Медведчука и его кума — президента России Владимира Путина.

Он подчеркнул, что Рубана в ближайшее время доставят в Киев, и отпускать его никто не намерен.

«Операция готовилась давно. О делах Рубана было известно заранее. Его упаковали и должны доставить в Киев. Рубана никто отпускать не собирается. Это не последнее задержание!» — отметил Шуклинов.

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