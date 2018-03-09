Преуменьшать роль бойкота означает игнорировать ход истории

Один из возможных ответов на отравление Скрипаля, который предлагает британский политический истеблишмент правительству, — бойкот чемпионата мира по футболу в России, информирует svodka.net.

«Бойкот России — одна из последних возможностей занять достойную позицию» — под таким заголовком Daily Telegraph публикует статью об этом своего главного спортивного обозревателя Оливера Брауна.

В кругах спортивного чиновничества распространено мнение, что бойкоты неэффективны — начинает свою статью Оливер Браун. Известный британский легкоатлет, а ныне президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ, завоевавший обе свои золотые олимпийские медали на бойкотированных играх в Москве в 1980-м и Лос-Анджелесе в 1984 годах, как-то сказал: «Бойкоты абсурдны. Они противоречат здравому политическому смыслу».

Схожую точку зрения высказывал в 2014 году теперь уже прежний президент ФИФА Зепп Блаттер, когда понял, что столь драгоценный для него чемпионат мира по футболу в России 2018 года находится под угрозой дипломатического срыва. «В спорте бойкот никогда ни к чему хорошему не приводит», — безапелляционно заявил он.

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Подобного рода настроения приходится слышать и сейчас, на фоне сделанных министром иностранных дел Борисом Джонсоном намеков на возможность пересмотра правительством своего отношения к чемпионату мира по футболу в России, если будет доказана причастность российского государства к отравлению Сергея Скрипаля.

«При чем тут футбол?» — возмутился известный в прошлом футболист, а ныне футбольный комментатор Гэри Невилл и тут же обозвал Джонсона «бесполезным идиотом».

«И все же, мало когда бойкот был так необходим как сейчас, когда с каждым днем вскрываются новые данные о мафиозном российском государстве: от государственной поддержки допинга до смертоносного нервно-паралитического газа на улицах британского города, — пишет автор статьи в DT. — На самом деле бойкот уже происходит: из-за поддержки допинга американские биатлонисты отказались от участия в проходящем в Тюмени чемпионате мира, к тому же призвал свою национальную федерацию и шведский биатлонист Себастьян Самуэльсен, который тут же получил угрозы от оскорбленных русских.

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В идеале нужны скоординированные усилия руководителей мирового спорта. Однако Томас Бах, президент МОК, беспринципно вернул Россию в олимпийскую семью спустя буквально три дня после Зимней Олимпиады, в которой еще двое российских спортсменов были уличены в допинге.

Так же безуспешно ждать какого бы то ни было проявления моральной позиции со стороны ФИФА, президент которой Джанни Инфантино, опасаясь раскачивать лодку, всячески заигрывает с Путиным.

Что же касается нашей собственной футбольной Ассоциации, то и ее близко нельзя подпускать к дипломатическим переговорам в преддверии чемпионата этого года. Ее председатель Грег Кларк только что подписал «меморандум о взаимопонимании» с хозяином чемпионата мира 2022 года Катаром — страной, где гомосексуализм находится вне закона и которая известна своими серьезными нарушениями прав человека.

Сейчас, к сожалению, слишком поздно говорить о государственном бойкоте чемпионата мира в России, считает автор статьи. Отказ приехать на него британских футбольных чиновников или даже главы английской Федерации футбола принца Уильяма волнует Путина не больше, чем отказ Британии поставлять в России чайное печенье. У нас было семь лет, чтобы сформулировать свою позицию по отношению к России-2018. Неужели требовалось зловещее покушение на отставного разведчика, чтобы осознать эту необходимость? Еще в декабре 2010 года, когда было принято решение проводить чемпионат в России, Британия прекрасно осознавала, во что она ввязывается, — Александр Литвиненко был отравлен полонием только четырьмя годами раньше.

«Забудьте о беззубой позиции Коэ и Блаттера, — говорится в заключении статьи в DT. — Последовательный бойкот в 70-е и 80-е годы спортивных соревнований в находящейся под властью режима апартеида Южной Африки помог, в конечном счете, его падению. И если американский бойкот Олимпийских игр в Москве в 1980 году не привел к выводу советских войск из Афганистана, было, тем не менее, жизненно важно проявить отношение к недопустимым действиям великой державы по вторжению в соседнюю страну. Преуменьшать роль бойкота означает игнорировать ход истории. И сейчас бойкот — одна из последних возможностей занять нравственно достойную позицию».

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