|Решетник с девятимесячным сыном отдохнул на Мальдивах
|09.03.2018 11:02
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Наш богатир, наша гордість, наш менший синочок Дімуля уже дорослий * В свої 9 місяців він хоче познайомитися з вами! Зустрічайте - Діма Решетник * Більше інформації та фото у посиланні в моєму профілі * #димарешетник #reshetnikjunior #братирешетники #reshetnikboys #reshetnikfamily #happyfatherПубликация от Григорий Решетник (@grisha * reshetnik) Мар 1, 2018 в 4:35 PST
Жена телеведущего – Кристина Решетник.У пары двое детей. Младший сын Дмитрий появился на свет 4 июня 2017 года. Старший сын Иван родился 16 апреля 2013 года.
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