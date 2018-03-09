Украинский телеведущий Григорий Решетник показал подросшего младшего сына. Решетник: Наш богатырь, наша гордость, наш младший сынок Димуля уже взрослый Фото: Григорий Решетник / Facebook Пост он опубликовал в Instagram."Наш богатырь, наша гордость, наш младший сынок Димуля уже взрослый. В свои девять месяцев он хочет познакомиться с вами! Встречайте – Дима Решетник", – написал телеведущий под фото с сыновьями Дмитрием и Иваном. Наш богатир, наша гордість, наш менший синочок Дімуля уже дорослий * В свої 9 місяців він хоче познайомитися з вами! Зустрічайте - Діма Решетник * Більше інформації та фото у посиланні в моєму профілі * #димарешетник #reshetnikjunior #братирешетники #reshetnikboys #reshetnikfamily #happyfather Публикация от Григорий Решетник (@grisha * reshetnik) Мар 1, 2018 в 4:35 PST Жена телеведущего – Кристина Решетник.У пары двое детей. Младший сын Дмитрий появился на свет 4 июня 2017 года. Старший сын Иван родился 16 апреля 2013 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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