Драка произошла на Татарке

"Только на улице Половецкой 25-27, где мы вместе с общиной с полчетвертого утра противостояли кличковское титушки по благоустройству, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку, наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко" , - сообщил его однопартиец, депутат Киевского горсовета Святослав Кутняк в Facebook.

После избиения Левченко доставили в одну из киевских больниц для обследования.

Фото: facebook.com/s.kutniak