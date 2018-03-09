В больницах при этом остаются только трое пострадавших — Скрипали и сержант полиции Ник Бэйли, который одним из первых прибыл на место происшествия.

Британская полиция объявила, что в Солсбери, где 4 марта были отравлены прежний офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, медицинскую помощь в связи с инцидентом оказали 21 человеку. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы полиции графства Уилтшир Кир Притчард. Он не смог назвать точное число пострадавших, заметив, что полиция учитывает россиян в своих подсчетах, информирует svodka.net.

В больницах при этом остаются только трое пострадавших — Скрипали и сержант полиции Ник Бэйли, который одним из первых прибыл на место происшествия.

По словам Притчарда, большинство пострадавших обратились для проведения анализов, а также за консультацией врачей. Только «некоторые» из них нуждались в лечении.

Ранее было объявлено, что против Скрипалей, по всей видимости, использовали нервно-паралитическое вещество. Было ли оно использовано в жидкой или газообразной форме, неизвестно. Состав вещества британские власти также пока не раскрыли.

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Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на группу российских разведчиков, задержанных в США.

Власти Великобритании сразу заявили, что одна из версий отравления — действия России. При этом официальных обвинений никто не выдвигал. В Москве категорически отвергли причастность к отравлению Скрипалей.

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