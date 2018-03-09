В поселке Козин Киевской области неподалеку поместья президента Петра Порошенко сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство.

Полицейский находился один на посту, который расположен близко от резиденции Петра Порошенко, сообщил "Общественному" представитель полиции Киевской области Николай Жукович, передает со ссылкой на .

Версии следствия именно самоубийство.

Инцидент произошел еще 23 февраля, однако полиция о нем не сообщала и проводила расследования.

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