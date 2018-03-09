Переговоры могут состояться в мае

Ким Чен Ын выразил желание встретиться с Трампом во время переговоров с представителем органов безопасности Южной Кореи Чон Ый Ионом, который объявил об этом историческом предложения в четверг в Белом доме. Трамп сразу же прокомментировал новость в своем твиттере, заявив, что встреча планируется, - отмечает " Голос Америки"

По словам Чон Ый Иона, стороны договорились о проведении встречи в начале мая, однако высокопоставленный представитель администрации США, который разговаривал с журналистами на условиях анонимности, отметил, что стороны планируют провести прямые переговоры "через несколько месяцев, и их точное и время проведения еще предстоит определить ".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Гакаби Сандерс заявила, что время и место встречи Трампа и Ким Чен Ына будут уточнены позже. "Мы стремимся к денуклеаризации Северной Кореи. Теперь же все санкции и максимальное давление должны оставаться в силе", - добавила она.

Ким Чен Ын хочет встретиться с Трампом быстрее, утверждает Чон Ый Йон, и следовательно готов воздержаться от дальнейших ядерных и ракетных испытаний. Чон сказал, что Трамп хотел бы встретиться с Кимом в мае. Он также сообщил, что совместные военные учения США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова пройдут в апреле, как и планировалось, и Ким понимает, что такие учения необходимы.