8 марта на автотрассе в районе польского Перемышля случилось смертельное ДТП с участием микроавтобуса Ford, в котором ехали украинцы. Об этом со ссылкой на полицию сообщает локальный сайт .

Полиция установила, что машина с украинцами выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком с прицепом.

В микроавтобусе находились в общей сложности шесть человек. Украинцы направлялись к месту работы, на реконструкцию моста, из соседнего населенного пункта. До места назначения они не доехали 500 метров.

В результате ДТП погибли водитель микроавтобуса и один из пассажиров. Остальных пострадавших отвезли в больницы. Для одного из украинцев вызывали вертолет санитарной авиации.

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Позже в МИД Украины заявили, что в результате ДТП погибли двое граждан Украины, еще четверо были госпитализированы с различными травмами в медицинские учреждения.

«В результате ДТП в Польше двое граждан Украины погибли, четверо граждан находятся в больнице. Искренние соболезнования родным. Консулы оказывают помощь», – отметила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter.

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