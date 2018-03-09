К травле со стороны своих сограждан я привык — и переношу ее более-менее стойко. Но параноидальная, подлейшая травля и преследования в сети от некоторых украинцев — да, для меня это больно, неясно и оскорбительно

Об этом на своей странице в ФБ написал российский журналист Александр Тверской.

Я не понимаю, чем я заслужил ту травлю (спланированную, единомоментную и организованную) от некоторой части украинского сообщества, информирует svodka.net.

Я ни разу не вмешивался во внутреннюю политику Украины и всегда это подчеркивал.

Я с самых первых дней Майдана, аннексии и нападени РФ на восток Украины всецело обличал агрессора и доносил правду об этих международных преступлениях Путина и российского народа.

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Я ни разу не меня своих убеждений и не поддерживал никого из российской «оппозиции», которая вечно спотыкается, как и весь российский народ-шовинист на украинском вопросе.

Я пропускал и пропускаю все через себя. И ничего плохого не сделал Украине. Я виноват лишь в том, что родился на территории РФ? Но место рождения не выбирают. Я не ассоциирую себя с русским (тем более русской крови во мне только 50 %), я не отождествляю себя с российским народом и Россией в целом. Я не считаю ее своей родиной и желаю ей и большей части ее народа-соучастника возмездия.

Я работаю на ниве гражданской журналистики и контрпропаганды. Я безмерно уважаю Украину и болею за ее народ, за крымскотатарский народ, терпящий такое горе по вине места, где я родился.

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Я всегда категорично выступал против всех пропагандистских штампов аля «одиннарод, братья, помиримся, виноваты только политики, а мы люди маленькие».

Всегда говорил, что стопроцентная вина в этой войне лежит на агрессоре-РФ и никогда двулично и малодушно не смел разделять ее между странами.

Я делал регулярные исторические справки о взаоимоотношениях России и Украины. Показывал, что империя всегда хотела уничтожить Украину и все украинское, насильно русифицировать и колонизировать Украину.

Те, кто читает меня 4 года — знают, что я не вру ни в одном слове. Я не жду почестей и лавров. Я только лишь прошу меня не травить. Бездоказательно, огульно, используя все приемы низкой и подлой роспропаганды.

Единственная претензия ко мне (очень порядочная, справедливая и адекватная) — а чо ты еще жив. Я уже много раз писал о хаотичности репрессий в РФ, о том, что я не подставлялся в принципиальных вещах (не призывал к революции, не писал почти ничего в ВК). И так далее. Мне везло в какой-то степени. И сегодня на мне де-факто висят две статьи в РФ, я невозвращенец, потерял всю свою большую семью, которая осталась в РФ и вся ватная, всю прошлую жизнь, у менят нет дома, нет ничего. К травле со стороны своих сограждан я привык — и переношу ее более-менее стойко. Но параноидальная, подлейшая травля и преследования в сети от некоторых украинцев — да, для меня это больно, неясно и оскорбительно. И я не имею никакого отношения к бану вашего волонтера, я ни разу в жизни ни на кого не жаловался в фб и стучать — это не мои методы. Тем более, что вы должны знать, что атаки с российских ботоферм на волонтеров Украины идут регулярно. Одну Домбровскую сколько банили.

Я не оправдываюсь, я просто до сих не могу понять. Если меня убьют или покалечат, надеюсь хотя капля стыда проснется у тех, кто обвиняет меня в связях с ФСБ. Кстати, лучшая и излюбленная дискредетация самих чекистов кого-либо — это обвинить в связях с ними. Это к слову.

А трезуб на моей руке — это не позерство. Это мой выбор и моя жизнь. И в РФ за него меня просто уничтожат, однако там уже и без него статей набралось.

Я не ищу восхищений. Просто я ничего плохого Украине и украинцам не сделал. Да, я пишу часто пафосно, с оголенным нервом, без кожи. Пишу, как чувствую. Потому что каждую загубленную судьбу и жизнь представителей чужих народов, загубленную моими зоотечественниками (поневоле моими) я пропускаю через себя.

Война идет. Геноцид крымских татар идет. Уничтожение сирийцев. Сумасшедший чексит при поддержке своего народа-убийцы готовится к третьей мировой. Что сегодня может быть важнее?! Что может быть первостепеннее? И я делаю, что могу со своей стороны. Простите, если кого-то задел или сделал что-то не так. Но травли я не заслужил точно. С уважением, Александр Тверской.

П.С. и прежде чем делать огульные обвинения в мой адрес, почитайте, пожалуйста мою страницу. Хотя бы за пару месяцев. Хватит лжи уже. В РФ я и так сыт ей по горло.

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