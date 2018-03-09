|В Украине бушует грипп, эпидпорог превышен на треть
|09.03.2018 11:18
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В Украине в течение недели - с 25 февраля по 4 марта - гриппом и ОРВИ заболели 281 449 человек, эпидемический порог в стране превышен на 27,2%.
Об этом сообщает общественного здоровья Минздрава Украины, передает со ссылкой на .
Из общего числа заболевших - 65,1% дети до 17 лет.
Интенсивный показатель заболеваемости составляет 725,4 на 100 тысяч населения, что превышает эпидемический порог по Украине на 27,4% и свидетельствует о высокой активности заболеваний.
По сравнению с прошлой неделей показатели темпа прироста заболеваемости между взрослых увеличились на 1,5%, тогда как между детей до 17 лет уменьшились на 8,3%.
Эпидемические пороги превышены в шести областях:
В больницы были госпитализированы 3,2% от общего количества заболевших.
В течение недели подтвердились три смертельных случая, люди скончались от гриппа типа В. Смерти зафиксированы в Запорожской (мужчина 47 лет), Кировоградской (женщина 45 лет) и Харьковской (мальчик 6 лет) областях.