|Беременная Джамала показала живот в облегающем черном платье
|09.03.2018 11:18
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Справжні принцеси:) @kosadcha * @tumasovagalina * #викраденапринцеса @filmua #nofilters #прем‘єра @animagrad @thestolenprincessfilmПубликация от Jamala (@jamalajaaa) Мар 7, 2018 в 10:45 PST
29 ноября 2017 года певица рассказала о беременности.В пресс-службе певицы ТСН сообщили, что Джамала родит первого ребенка весной 2018 года. Отмечается, что на момент съемок шоу "Голос країни 8" Джамала уже была беременна.26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова.В 2016 году она победила на песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".На "Евровидении 2018" Украину представит Melovin.
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