Украинская певица Джамала, которая вскоре родит первенца, посетила премьерный показ мультфильма "Похищенная принцесса". Джамала: Настоящие принцессы Фото: jamalajaaa / Instagram Снимком, на котором она запечатлена с телеведущей Катей Осадчей и своей мамой, Галиной Тумасовой, Джамала разместила в Instagram."Настоящие принцессы", – написала она. Справжні принцеси:) @kosadcha * @tumasovagalina * #викраденапринцеса @filmua #nofilters #прем‘єра @animagrad @thestolenprincessfilm Публикация от Jamala (@jamalajaaa) Мар 7, 2018 в 10:45 PST 29 ноября 2017 года певица рассказала о беременности.В пресс-службе певицы ТСН сообщили, что Джамала родит первого ребенка весной 2018 года. Отмечается, что на момент съемок шоу "Голос країни 8" Джамала уже была беременна.26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова.В 2016 году она победила на песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".На "Евровидении 2018" Украину представит Melovin. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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