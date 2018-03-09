Расходы уже достигли 2300000000 крон (почти 300 000 000 долларов)

Начальная стоимость ремонтных работ в здании Стортинга по оценкам должна была стоить 70 млн. крон (9 млн. долларов), - сообщает Aftenposten.

Позже проект реконструкции расширили, а расходы уже достигли 2,3 млрд. крон (почти 300 млн. долларов).

В то же время в феврале Томессон заявил, что и этих денег не хватит на ремонт, следовательно работы могут быть не завершены.

После этого большинство парламентских партий заявили о потере доверия к спикеру.