|Спикер норвежского парламента ушел в отставку из-за перерасхода на ремонт
|09.03.2018 11:18
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Расходы уже достигли 2300000000 крон (почти 300 000 000 долларов)Спикер Стортинга (парламента) Норвегии Улемик Томмессен пошел в отставку из-за ситуации вокруг перерасхода средств, выделенных на ремонт и реконструкцию комплекса зданий норвежского парламента.
Фото: aftenposten.no
Начальная стоимость ремонтных работ в здании Стортинга по оценкам должна была стоить 70 млн. крон (9 млн. долларов), - сообщает Aftenposten.
Позже проект реконструкции расширили, а расходы уже достигли 2,3 млрд. крон (почти 300 млн. долларов).
В то же время в феврале Томессон заявил, что и этих денег не хватит на ремонт, следовательно работы могут быть не завершены.
После этого большинство парламентских партий заявили о потере доверия к спикеру.
Напомним, что в бвинувачений в сексуальных домогательствах депутат литовского Сейма Кюстутис Пукас отказался от своего мандата после того, как парламент начал обсуждать вопрос о лишении его мандата.
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