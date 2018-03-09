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Спикер норвежского парламента ушел в отставку из-за перерасхода на ремонт
09.03.2018 11:18
Спикер норвежского парламента ушел в отставку из-за перерасхода на ремонт
Расходы уже достигли 2300000000 крон (почти 300 000 000 долларов)
Спикер Стортинга (парламента) Норвегии Улемик Томмессен пошел в отставку из-за ситуации вокруг перерасхода средств, выделенных на ремонт и реконструкцию комплекса зданий норвежского парламента.
Спикер норвежского парламента ушел в отставку из-за перерасхода на ремонт Фото: aftenposten.no

Начальная стоимость ремонтных работ в здании Стортинга по оценкам должна была стоить 70 млн. крон (9 млн. долларов), -  сообщает Aftenposten.

Позже проект реконструкции расширили, а расходы уже достигли 2,3 млрд. крон (почти 300 млн. долларов).

В то же время в феврале Томессон заявил, что и этих денег не хватит на ремонт, следовательно работы могут быть не завершены.

После этого большинство парламентских партий заявили о потере доверия к спикеру.

Напомним, что в бвинувачений в сексуальных домогательствах депутат литовского Сейма Кюстутис Пукас отказался от своего мандата после того, как парламент начал обсуждать вопрос о лишении его мандата.  

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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