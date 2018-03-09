Курс Bitcoin 9 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с четвергом потерял более 12%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 9 марта, в пятницу, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 8670.00 BTС/USD (-12.33%)

Американская биржа Bitfinex 8685.00 BTС/USD (-12.13%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с четвергом (9889.85 BTС/USD) упал на 12.33%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 56 297 753 доллара на 6172 биткоина.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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