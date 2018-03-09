Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время
подпишет приказ о разработке долгосрочной программы по усилению
государственного статуса украинского языка. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Порошенко: Впереди десятилетия
украинского языка Фото: Svyatoslav Tsegolko / Twitter "В течение
последних месяцев на мой адрес было направлено много обращений с
призывами объявить 2018-й годом украинского языка. Скажу прямо: я
не буду этого делать. Почему? Совершенно конечно, года – мало.
А что в 2019-м мы будем делать? Забудем про украинский
язык?" – заявил президент.По его словам, "года мало, чтобы
догнать все то, что вследствие колониальной политики потерял
украинский язык".Порошенко добавил, что в ближайшее время подпишет
приказ о разработке, "возможно, десятилетней программы укоренения и
усиления государственного статуса родного украинского языка"."И я
призываю вас к сотрудничеству, потому что впереди десятилетия
украинского языка", – продолжил Порошенко.Сегодня исполняется
204 года со дня рождения Шевченко.
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