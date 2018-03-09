Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время подпишет приказ о разработке долгосрочной программы по усилению государственного статуса украинского языка. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко: Впереди десятилетия украинского языка Фото: Svyatoslav Tsegolko ‏/ Twitter "В течение последних месяцев на мой адрес было направлено много обращений с призывами объявить 2018-й годом украинского языка. Скажу прямо: я не буду этого делать. Почему? Совершенно конечно, года – мало. А что в 2019-м мы будем делать? Забудем про украинский язык?" – заявил президент.По его словам, "года мало, чтобы догнать все то, что вследствие колониальной политики потерял украинский язык".Порошенко добавил, что в ближайшее время подпишет приказ о разработке, "возможно, десятилетней программы укоренения и усиления государственного статуса родного украинского языка"."И я призываю вас к сотрудничеству, потому что впереди десятилетия украинского языка", – продолжил Порошенко.Сегодня исполняется 204 года со дня рождения Шевченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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