|В США в Манафорта швырнули российский флаг и назвали предателем - ВИДЕО
|09.03.2018 11:26
|
прежний политтехнолог "Партии регионов" и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не признал себя виновным по новому обвинению в мошенничествеНа заседании окружного суда в Александрии (США) по второму обвинения, выдвинутого против него специальным советником ФБР Робертом Мюллером, Манафорт вину не признал, судья оставил его под домашним арестом и обязал носить электронный браслет. Рассмотрение дела назначено на июль.
Фото: скриншот
Когда Манафорт выходил из суда, один из протестующих бросил в него российский флаг и прокричал: "Предатель! Покажи нам свой браслет" , сообщает NBCnews .
Напомним, что Полу Манафорту предъявлено обвинение, касающихся отмывания денег , уклонения от налогов и мошенничества, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.
Эти обвинения были также выдвинуты древнем деловому партнеру Манафорта Ричарду Гейтсу , однако после представления новых обвинений специальным советником ФБР Робертом Мюллером, он признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и в том, что лгал следователям.
Читайте также: "Габсбургская группа" Януковича. Как покупали европейских политиков самого высокого уровня и кто платил
Как сообщает The Washington Post , с Гейтса намерены снять обвинения в налоговых и банковских мошенничествах. Этот шаг был частью сделки Гейтса о признании себя виновным.
Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014 и 2015 годах для работы на выборах. Он, как утверждается, посоветовал "Партии регионов" переименоваться в - "Оппозиционный блок".
Кроме того, спецпрокурор ФБР Мюллер подал новый обвинительный акт, который утверждает, что Манафорт в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.