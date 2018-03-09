прежний политтехнолог "Партии регионов" и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не признал себя виновным по новому обвинению в мошенничестве

Когда Манафорт выходил из суда, один из протестующих бросил в него российский флаг и прокричал: "Предатель! Покажи нам свой браслет" , сообщает NBCnews .

Напомним, что Полу Манафорту предъявлено обвинение, касающихся отмывания денег , уклонения от налогов и мошенничества, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

Эти обвинения были также выдвинуты древнем деловому партнеру Манафорта Ричарду Гейтсу , однако после представления новых обвинений специальным советником ФБР Робертом Мюллером, он признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и в том, что лгал следователям.

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Как сообщает The Washington Post , с Гейтса намерены снять обвинения в налоговых и банковских мошенничествах. Этот шаг был частью сделки Гейтса о признании себя виновным.

Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014 и 2015 годах для работы на выборах. Он, как утверждается, посоветовал "Партии регионов" переименоваться в - "Оппозиционный блок".