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Теракт и торговля оружием: Рубану сообщили о подозрении по трем статьям
09.03.2018 11:29
Теракт и торговля оружием: Рубану сообщили о подозрении по трем статьям

Главе Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану сообщили о подозрении.

Об этом рассказал источник в Службе безопасности Украины «Украинской правде».

«Рубану сообщено о подозрении в присутствии защитника в пятницу», — добавил он.

При этом стало известно, что подозрение объявлено по ч.1 ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием», и ч.1 ст.14 «Подготовка к преступлению», ч.3 ст.258 «Террористический акт».

Материалы дела направлены в Шевченковский суд. Заседание может состояться уже в пятницу, 9 марта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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