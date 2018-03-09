Теракт и торговля оружием: Рубану сообщили о подозрении по трем статьям



Главе Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану сообщили о подозрении. Об этом рассказал источник в Службе безопасности Украины «Украинской правде». «Рубану сообщено о подозрении в присутствии защитника в пятницу», — добавил он. При этом стало известно, что подозрение объявлено по ч.1 ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием», и ч.1 ст.14 «Подготовка к преступлению», ч.3 ст.258 «Террористический акт». Материалы дела направлены в Шевченковский суд. Заседание может состояться уже в пятницу, 9 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



обозрение подозрении рубану сообщили этом оружием» Теги: аналитика