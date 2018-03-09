Материалы дела направлены в Шевченковский суд. Заседание может состояться уже в пятницу, 9 марта.
|Теракт и торговля оружием: Рубану сообщили о подозрении по трем статьям
|09.03.2018 11:29
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Главе Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану сообщили о подозрении.
Об этом рассказал источник в Службе безопасности Украины «Украинской правде».
«Рубану сообщено о подозрении в присутствии защитника в пятницу», — добавил он.
При этом стало известно, что подозрение объявлено по ч.1 ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием», и ч.1 ст.14 «Подготовка к преступлению», ч.3 ст.258 «Террористический акт».
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