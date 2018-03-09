Такой большой и тухлый гадюшник может быть убит исключительно изнутри. Все идет именно к тому.

В знаменитой речи Путина о том, что ему не нужен мир, в котором не России, показывает глубину деградации этого старика и насколько далеко продвинулись необратимые процессы разрушения его психики. Тем не менее, ни у кого нет даже доли сомнения в том, что он останется править своей страной до самого конца, своего, страны или всех вместе. Именно следовательно Европа не планирует посылать на выборы своих наблюдателей, дабы не создавать налет легитимности для этот фарса. На самом деле Путина уже со всех сторон предупреждали о том, что его правление после выборов не будет легитимным и не только потому, что это будет уже четвертый его срок, вместо двух по конституции. На самом деле упираться именно в этот аспект – нет смысла. В Москве за один день примут поправки к своей конституции, где пропишут ограничение вместо 2 сроков по 6 лет – 10 сроков по 10 лет. Оно и смотреться будет приятнее и вопросы все отпадут. А могут произойти и более радикальные изменения. Жаль, что папаша Никиты Михалкова уже «сыграл в ящик», ибо у него есть опыт многократного переписывания текста гимна и ему могли бы заказать новую конституцию, которую тоже приняли бы за один день. В ней можно было бы вообще указать, что президент избирается один раз и правит он до смерти. Или еще проще, поскольку гимн в РФ – подлый отстой, то можно было бы вернуть старый – «боже царя храни», а как приложение – утвердить должность «царя батюшки», коим назначить Путина, информирует svodka.net.

Так что именно на этот аспект – можно нажимать. Насколько известно, соответствующие органы и ведомства РФ, ведут подготовку к выходу из основных международных организаций, в том числе – из всех международных судов, ВТО и так далее. Одновременно идет подготовка к денонсации основных международных конвенций, регулирующих вопросы от прав человека, до незыблемости границ.

Но как не крути, аннексированный Крым можно сколько угодно называть российским, но для мирового сообщества он остается оккупированной территорией, поскольку никакие внутренние решения страны агрессора, не изменяют статуса этой территории, а раз так – не влекут за собой желаемых Москвой юридических последствий. В общем, голосование населения Крыма в Крыму – убивает легитимность любой избирательной кампании РФ и это никак не изменить внутренними инструментами РФ.

Собственно говоря, речь Путина о том, что он не желает уничтожения своей страны, в первую очередь, направлена ему самому и тупоголовому быдлу, которым является подавляющее большинство населения страны. Через неделю они совершат акт юридического суицида РФ. Причем, все это будет сделано весело, с песнями и плясками, подготовка к чему уже закончена. Тех же, кто предупреждает их о неизбежных последствиях, они считают врагами. То есть это будет не выбор Путина, а выбор смерти своей страны. Сделает это не агрессор-оккупант или мировая закулиса, это будет дело их собственных рук. За юридической де легитимацией РФ, последует фактическая. Она и сейчас идет в хорошем темпе, но после выборов – часто ускорится.

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В тот момент, когда станет понятно, что Московия окончательно превратилась в страну 404 и Путин, согласно его же утверждению, «ответит» на это, первый удар надо нанести по Кремлю, хотя Воронеж никто не снимал с повестки дня. Второй удар – по Сочи и третий – по Питеру. Но основной, нулевой удар, должен прийтись по тому месту, где в это время будет сам Путин, желательно – со всей его шоблой поваров, виолончелистов и прочих миллиардеров, а в придачу – со всеми Газмановыми, Кобзонами, Долиными, Лорак и Повалий.

Это было бы справедливо и последовательно. Такой большой и тухлый гадюшник может быть убит исключительно изнутри. Все идет именно к тому. Мало того, Путин уводит Московию в режим самоизоляции, который будет лишь подтвержден внешней изоляцией. Часть пути уже пройдена. Просто каждый из россиян может поднять прессу десятилетней давности и посмотреть, с каким предыханием расписывалось участие Путина в саммитах G-8, в части веса страны и признания ее положения на мировой арене. Следуя из той логики, вышвыривание страны из этого клуба – не комильфо. Это значит, что страну признали деградантом и невменяшкой. Двери элитного клуба закрылись навсегда, ибо там нельзя гадить, как это любит делать Московия. Но это – высшая математика, а самое наглядное представление о направлении движения процесса – корейская олимпиада, где символика РФ была приравнена к символам чумы или другой заразы.

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