Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы не имеют права дать шанс "пятой колонне" в связи с дискуссиями по языковому вопросу. Порошенко призвал популяризировать украинский язык Фото: ЕРА "Я бы очень не хотел, чтобы языковой вопрос вновь встал на повестке дня избирательной кампании. Язык должен объединять, а не разъединять государство", – заявил Порошенко.По его словам, "мы не имеем права дать пас "пятой колонне" получить из этого хотя бы малейшую выгоду на предстоящих президентских, парламентских и местных выборах"."Очень важно, чтобы, вне зависимости от усилий государства, активные граждане обеспечивали конкурентоспособность и активное присутствие украинского языка в абсолютно всех возможных нишах – популяризировали его между носителей других языков, с достаточным уважением к их чувствам и гражданским правам", – добавил президент.Сегодня исполняется 204 года со дня рождения Шевченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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