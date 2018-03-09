Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы не имеют
права дать шанс "пятой колонне" в связи с дискуссиями по языковому
вопросу. Порошенко призвал популяризировать украинский язык Фото:
ЕРА "Я бы очень не хотел, чтобы языковой вопрос вновь встал на
повестке дня избирательной кампании. Язык должен объединять, а не
разъединять государство", – заявил Порошенко.По его словам,
"мы не имеем права дать пас "пятой колонне" получить из этого хотя
бы малейшую выгоду на предстоящих президентских, парламентских и
местных выборах"."Очень важно, чтобы, вне зависимости от усилий
государства, активные граждане обеспечивали конкурентоспособность и
активное присутствие украинского языка в абсолютно всех возможных
нишах – популяризировали его между носителей других языков, с
достаточным уважением к их чувствам и гражданским правам", –
добавил президент.Сегодня исполняется 204 года со дня рождения
Шевченко.
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