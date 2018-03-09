Правоохранители задержали Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украины территорию

О задержании Рубана на КПВВ с арсеналом оружия сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"На КПВВ" майорских "задержан Рубана. Под видом переселенца этот« генерал »пытался провезти целый запас оружия!" - написал он в четверг вечером на своей странице в Facebook .

Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил задержание переговорщика Владимира Рубана.

В комментарии к посту волонтера Мирослава Гая по Рубана генпрокурор написал: "Это не случайное задержание" .

Гай сообщает, что Рубана задержали в 9:15 в пункте "майорских" пограничники, когда он пытался перевезти большой запас оружия из оккупированной территории в Украине. По информации волонтера, преступника передали в СБУ.

"Рубан незаконно присвоил себе звание генерала и занимался внедрением агентов ФСБ в Украине под видом пленных. Для этого ему была отведена роль переговорщика" , - пишет Гай.

"В интернете уже разгоняется волна Рубан - связной Порошенко в ОРДЛО, хотя его связи с Медведчуком известны с 2014 года. Делается это для того, чтобы его отпустили" , - утверждает волонтер.

В то же время, Луценко, комментируя пост волонтера, написал: "Никаких увольнений не будет" .

"Страна" опубликовала видеозапись процесса задержания Рубана.

Напомним, что 24 февраля 2017 депутат Надежда Савченко и Владимир Рубан посетили исправительную колонию в оккупированной Макеевке , где содержатся украинских военнопленных. Через три дня СБУ запретила Рубленую въезд в "ДНР", сославшись на нарушение им действующего порядка пересечения линии разграничения.