|«Ще не вмерла»: скандальный нардеп предложил изменить текст гимна Украины
|09.03.2018 11:35
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Слова гимна Украины следует изменить, чтобы он имел позитивный посыл и «программировал на жизнь».
С такой инициативной выступил народный депутат от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич в эфире телеканала , отметив, что нынешний гимн государства звучит трагически.
«В тексте гимна уже есть одна правка. И я говорю коллегам, может внесем еще одну: вместо «Ще не вмерла України і слава, і воля» может напишем: «Буде вічно Україна, її слава і воля», — сказал Шуфрич.
Нардеп подчеркнул, что если поменять первые слова гимна, то он будет иметь более позитивный посыл.
«Я бы допустил возможность изменения первых слов. Мы должны быть запрограммированы на жизнь. На жизнь, а не на то, что еще не умерли», — заявил он.
Шуфрич добавил, что ранее уже выступал с аналогичной инициативой, но был раскритикован.
Также нардеп выступил против замены цветов флага Украины.
«Я категорически против замены национальных цветов. Я считаю, что они уже сложились исторически. Из уважения к депутатам первого созыва и к нашей истории, я считаю, что это уже недопустимо», — отметил политик.