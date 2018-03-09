Слова гимна Украины следует изменить, чтобы он имел позитивный посыл и «программировал на жизнь».

С такой инициативной выступил народный депутат от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич в эфире телеканала , отметив, что нынешний гимн государства звучит трагически.

«В тексте гимна уже есть одна правка. И я говорю коллегам, может внесем еще одну: вместо «Ще не вмерла України і слава, і воля» может напишем: «Буде вічно Україна, її слава і воля», — сказал Шуфрич.

Нардеп подчеркнул, что если поменять первые слова гимна, то он будет иметь более позитивный посыл.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

«Я бы допустил возможность изменения первых слов. Мы должны быть запрограммированы на жизнь. На жизнь, а не на то, что еще не умерли», — заявил он.

Шуфрич добавил, что ранее уже выступал с аналогичной инициативой, но был раскритикован.

Также нардеп выступил против замены цветов флага Украины.

«Я категорически против замены национальных цветов. Я считаю, что они уже сложились исторически. Из уважения к депутатам первого созыва и к нашей истории, я считаю, что это уже недопустимо», — отметил политик.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира