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Порошенко: Языковой вопрос не должен быть в повестке дня избирательной кампании
09.03.2018 11:41

Порошенко: Языковой вопрос не должен быть в повестке дня избирательной кампании

Порошенко: Языковой вопрос не должен быть в повестке дня избирательной кампании

Языковой вопрос не должен разыгрываться в ходе предстоящих избирательных кампаний, убежден президент Украины Петр Порошенко.

"Я очень не хотел бы, чтобы языковой вопрос вновь стал на повестке дня избирательной кампании. Язык должен объединять, а не разъединять государство. Мы не имеем права дать пас пятой колонне получить из этого хотя малейшую выгоду на предстоящих президентских, парламентских и местных выборах", - сказал П.Порошенко на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко 2018 года в пятницу в Киеве.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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